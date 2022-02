Tämä Närpiön vietnamilaisten työntekijöiden kiskontavyyhdistä tiedetään nyt – ja nämä kysymykset ovat edelleen avoinna

Yhden epäillyn osalta rikoksen tapahtuma-aika rajoittuu tammi-huhtikuuhun 2021. Kahden muun kohdalla tekoaika on merkitty päättymään viikko sitten tiistaina, eli silloin, kun poliisi otti epäillyt kiinni Närpiössä.

Mistä koko jutussa on kyse?

Rikosepäilyissä on kyse ainakin siitä, että poliisin käsityksen mukaan Vietnamista Närpiöön värvätyt työntekijät olisivat joutuneet maksamaan värvääjilleen kynnysrahaa jopa 10 000–20 000 euroa. Näitä rahoja olisi kiskottu työntekijöiltä jälkikäteen.

Summa on suuri suhteutettuna Vietnamin tulotasoon ja siihen, että Närpiössä on kärsitty työvoimapulasta. Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan vietnamilaisille työntekijöille ei ole kustannettu esimerkiksi lentoja Suomeen, vaikka kynnysrahaa on vaadittu.