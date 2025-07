Ratinan epäilty puukottaja puhunut henkirikosfantasioista – kolme uhria päässyt sairaalasta

Rikoksesta epäilty 23-vuotias mies ei poliisin mukaan ole kiistänyt puukottaneensa ihmisiä.

Tampereen Ratinan puukotusten neljästä uhrista kolme on päässyt pois sairaalasta, kertoo rikoskomisario Ossi Kaario Sisä-Suomen poliisista.

Sairaalahoidossa on vielä yksi kolmesta naisesta, jotka saivat puukotuksessa vammoja. Hänellä ei Kaarion mukaan ole hengenvaaraa.

Poliisi tutkii torstaista väkivallantekoa neljänä murhan yrityksenä. Epäiltynä on 23-vuotias mies, jolla on aiempaa rikostaustaa. Hän on saanut käräjäoikeudesta tuomioita sekä väkivalta- että omaisuusrikoksista.

Epäilty on pidätettynä, ja hänen vangitsemistaan on määrä käsitellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa maanantaina iltapäivällä.

Tapauksen vt. tutkinnanjohtajana toimivan Kaarion mukaan epäilty ei ole kuulustelussa kiistänyt lyöneensä ihmisiä puukolla, mutta ei ole muistanut varmuudella, miten montaa ihmistä hän puukotti.

Poliisi kertoi perjantaina, että epäilty tekijä oli valinnut uhrinsa sattumanvaraisesti eikä tuntenut heitä entuudestaan. Poliisin mukaan Ratinan kauppakeskuksen lähistöllä puukotusten uhriksi joutuneet ovat 34–52-vuotiaita. Kolme heistä on naisia ja yksi mies.

Ei alkoholia, mahdollisesti huumeita

Poliisi kertoi perjantaina myös, että epäilty on poliisin alustavassa puhuttelussa sanonut muun muassa kaikkien ihmisten olevan hänen vihollisiaan ja halunneensa teoilla päättää oman kärsimyksensä. Kaarion mukaan veriteon motiivista ei vielä ole juuri enempää selvyyttä.

– Ei se oikeastaan ole tarkentunut, hän sanoo.

Varmuutta ei ole vielä siitäkään, voiko tekoa pitää suunniteltuna. Kaarion mukaan epäilty on erään aiemman rikoksen tutkinnan yhteydessä puhunut henkirikosfantasioista. Tällä viikolla hän on Kaarion mukaan puhunut eräälle tuttavalleen mahdollisesta ihmisen tappamisesta.

Puukotuksia tutkittiin tuoreeltaan neljänä tapon yrityksenä. Perjantaina poliisi kuitenkin kertoi, että rikosnimike on koventunut neljäksi murhan yritykseksi.

Kaarion mukaan epäilty ei ollut puukotushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena mutta on mahdollisesti ollut jonkin huumausaineen vaikutuksen alaisena. Laboratoriotutkimuksissa saattaa Kaarion mukaan mennä muutamia päiviä.

Poliisi kuulusteli epäiltyä perjantaina. Kaarion mukaan saattaa kestää maanantaihin, ennen kuin häntä kuulustellaan seuraavan kerran.

Tapahtumat kestivät noin minuutin

Ilmoitus puukotuksesta tuli poliisille torstaina iltapäivällä kello 16.23. Poliisin mukaan tapahtumien kulku oli hyvin lyhyt ja ohi noin minuutissa.

Epäilty tekijä saatiin kiinni noin 20 sekuntia hänen viimeisen tekonsa jälkeen läheltä paikkaa, jossa hän oli poliisin mukaan puukottanut neljättä uhriaan. Poliisi ei käyttänyt voimakeinoja epäillyn kiinniotossa.

Epäillyn tekovälineenä oli poliisin mukaan tavanomainen puukko, jonka terä oli yhdeksän sentin mittainen.

Poliisi poistui tapahtumapaikalta torstai-iltana ennen kello seitsemää. Samalla alueen eristys purettiin. Ratinan kauppakeskus pysyi tapahtumien ajan auki.

Lue myös:

Juttua päivitetty kauttaaltaan 5.7.2025 kello 15.44.