Esapekka Lappi: "Tuntui oudolta, kun naisääni kertoo nuotteja"

Esapekka Lappi ja Enni Mälkönen kilpailevat ensimmäistä kertaa yhdessä tulevana viikonloppuna.

Rallin MM-sarjassa pitkän uran tehnyt Lappi tekee nyt paluun kotimaiseen SM-sarjaan. Lappi avaa kautensa Rovaniemen seudulla ajettavasta Arctic Lapland -rallista, joka käynnistyy perjantaina.

Lapin pitää tottua pariin isoon muutokseen. Ensinnäkään alla ei ole enää Hyundain tehokas Rally1-kalusto vaan Skoda Fabia Rally2 Evo – joka ei siis ole edes se viimeisin kehitysversio Skoda Fabian Rally2-autosta.

Tämän lisäksi hänen vierellään ei enää istu Janne Ferm. Jatkossa Lapille lukee nuotteja Enni Mälkönen, joka viime kauden loppuun saakka toimi Sami Pajarin kartturina.

Lappi ja Mälkönen istahtivat ensimmäistä kertaa yhdessä Skodan ohjaamoon maanantaina, kun he testasivat autoaan Tunturirallia varten.

– Tuntui oudolta, kun naisääni kertoo nuotteja. Mutta hyvin se meni, Lappi hymyili.

Lapilla ei ole juurikaan kokemusta kartturinvaihdoksista, sillä hän teki Fermin kanssa yhteistyötä 15 vuoden ajan.

– Minulla on paljon omia rutiineja, joita muodostui Fermin Jannen kanssa vuosien varrella. Nyt jostain niistä joutuu varmaan päästämään irti, mutta se on varmasti molemmin puolin sama juttu. Tämä on tietynlaista opettelua, mutta silti koetetaan olla positiivisin mielin koko ajan, Lappi tuumi.

Lapin mukaan parivaljakko vielä tutustuu toisiinsa ja opettelee toistensa tavoille. Mutta yhteinen sävel on jo alkanut löytyä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Enni Mälkönen.IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Nopea ratkaisu

Lappi kärkkyi rallin MM-sarjassa kilpailevalta Hyundailta osa-aikaista jatkopestiä vielä tälle kaudelle, mutta WRC-tiimiltä ei tullut tarjousta. Hyundailla on toistaiseksi miehistössään kolme vakituista kuljettajaa, kun viime kaudella se ajatti kolmosautossaan peräti kolmea eri kuskia.

Lappi päättikin lopulta ryhtyä uuteen projektiin ja lähteä kotimaisille ralliteille. Pieksämäkeläinen ei voinut kuin kiitellä yhteistyökumppaneitaan, jotka päättivät lähteä todella nopealla aikataululla mukaan tukemaan kilpailemista SM-sarjassa.

Tunnelmat Lapin perheen sisällä sen sijaan heilahtelivat puolelta toiselle.

– Lapset olivat innoissaan, että isi ajaa taas rallia, mutta kun he kuulivat, että olen heti viikon pois, niin sitten he eivät olleetkaan niin innoissaan. Mutta onneksi loput kisat ovat lyhyempiä.

Lappi starttaa suurena suosikkina SM1-luokan kisaan Arctic-rallissa, jossa ajetaan yhteensä 13 erikoiskoetta perjantaina ja lauantaina.