Esapekka Lappi puhuu "erityisestä kisasta" – suomalaisen tavoite selvä: "Minusta me ansaitsemme sen"

Kauden kaksi ensimmäistä osakilpailua eivät ole tuoneet pieksämäkeläiselle toivottua tulosta, mutta Meksikossa on jälleen uusi mahdollisuus. Lappi on MM-sarjassa seitsemäntenä 15 pisteellään, joten lähtöpaikka on ainakin suotuisa Meksikon soralla.

– Meksiko on aina erityinen kisa. Moottorin suorituskyky tippuu korkean ilmanalan takia. Myös lämpötilat ovat korkeita, joten on mielenkiintoista nähdä, miten uusi hybridiyksikkö selviää haasteesta. Meidän lähtöpaikkamme pitäisi olla hyvä, sillä edellä menevät autot ovat jo putsanneet ajolinjoja, Lappi sanoo tallinsa tiedotteessa.

– Tavoitteena on ajaa tasainen ja vahva viikonloppu. Minusta me ansaitsemme sen kahden ensimmäisen kisan haasteiden jälkeen. Minusta meillä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet taistella palkintosijasta.

Toyota ja M-Sport Ford testasivat Meksikon kisaa varten Espanjassa Almerían alueella. Myös Hyundai suoritti oman testirupeamansa Espanjassa, mutta Huelvassa.

– Meksikon rallin pätkät ovat oikeastaan ihan Ruotsin kisan vastakohta. Erikoiskokeet ovat hitaita ja hyvin teknisiä. Koska tiellä on myös irtosoraa, on myös liukasta luvassa. Sen vuoksi varsinkin auton takapään pidon on oltava kunnossa, Lappi summaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

32-vuotias suomalaiskuljettaja on jo päässyt varsin hyvin sinuiksi Hyundain Rally1-auton kanssa. Nyt kyseessä on ensimmäinen kerta soralla, joten suorituskyky on aina pieni arvoitus.

Lapin ja Hyundain muiden kuljettajien kannalta on kuitenkin lupaavaa, että juuri karkeissa ja kovapohjaisissa sorakisoissa korealaisvalmistaja oli viime kaudella erittäin vahva.

– Auto on vähän erilainen ajettava kuin viime vuoden autoni (Toyotalla). Ei tämä kuitenkaan mikään vaikea auto ole ajettavaksi. Jos jotain voisin muuttaa, niin ehkä tasauspyörästön lukkoja. Sellaiset asiat on kuitenkin tehtävä luokittelujokerien kautta, joten en tiedä, onko se mahdollista, Lappi summaa rallin MM-sarjan verkkosivuilla.

– Tiimissä on hyvä fiilis ja minusta voimme lähteä luottavaisina Meksikoon.