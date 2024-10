Esapekka Lappi puhuu ristiriitaisesta roolistaan – tapahtumat Suomessa asettuvat uuteen valoon: "Jos löytää kuvamateriaalia, näkee, mitä siinä käy"

Lappi on jakanut tänä vuonna Hyundain kolmatta autoa Dani Sordon ja Andreas Mikkelsenin kanssa. Talli lähti kauteen tavoittelemaan sitä yhä puuttuvaa kuljettajien MM-titteliä, ja Thierry Neuvillen sekä Ott Tänakin rinnalla kierrätetyn kolmikon roolia ei ole tarvinnut missään kohtaa arvuutella.

– Jo ennen kautta kun kävimme sellaisen palaverin läpi, että mitkä kenenkin tehtävät tulevat olemaan, niin se lyötiin selväksi, että mikä se kolmosauton rooli on tänä vuonna, Lappi kertoo MTV Urheilulle.

Tätä roolia tähdennettiin tammikuisessa tiedotteessa, jossa kerrottiin Lapin, Sordon ja Mikkelsenin antavan tukensa Neuvillen ja Tänakin mestaruuspyrkimyksiin. Rooli on ristiriitainen siihen nähden, että kaikki kuljettajat haluavat aina voittaa.

Vaikka sitä ei ennakkoon mitenkään teroitettu, Hyundai on taistellut – ja taistelee yhä – myös valmistajien mestaruudesta. Johtomarginaali Toyotaan nähden on 17 pistettä, kun kaksi kisaa on vielä ajamatta.