Esapekka Lappi lähtee riskillä MM-ralliin – rengasvalmistaja heitti vielä oman mausteensa soppaan: "Sehän on tosi hyvä idea"

Pieksämäkeläinen ajoi palkintosijoille sekä Kroatiassa huhtikuussa että viime kuussa Portugalissa. Lappi testasi viime viikolla Keski-Suomessa, ja vaikka testitiet ovat kaukana Sardinian pätkistä, jäi suomalaiskuskille silti toiveikas olo.

– Säätöihin on ihan hyvä luotto. Pienellä riskillä lähdetään. Minulla on ihan uudet iskunvaimentimet autossa. Mielestäni se on kuitenkin kokeilemisen väärti, jos vähän löydettäisiin vauhtia lisää, Lappi sanoi kisan aattona MTV Urheilulle.

– Ainakin Suomessa auto pelasi hyvin. Toki siellä sora on erilaista, mutta mielestäni löysimme lääkkeitä niille osa-alueille, joissa sitä vaaditaan.

Vaikka Lappi ajoi edellisessä kisassa Portugalissa kolmanneksi, oli koko Hyundain tallin vauhti kadoksissa, jos vertaa kisan voittaneeseen Toyota-kuski Kalle Rovanperään.

– Vaikka tulos oli hyvä, kisa jätti vähän kysymysmerkkejä. Emme me missään nimessä hukassa ole. Oma tavoite on podiumilla. Ei se oikein mikään muu voi olla, Lappi totesi.

Hyundain suomalaiskuskin lähtöpaikan piti olla täydellinen, mutta Sardiniassa on ollut tällä viikolla poikkeuksellisen paljon sateita. Tämä tarkoittaa, että kenties ensimmäisenä autona lähtevän Rovanperän asetelmat ovat sittenkin parhaat.

– Kunhan vaan olosuhteet pysyisivät tasaisina, eikä kenenkään ajovuorolla tulisi mitään monsuunisateita. Silloin tulee paljon takkiin, kun ei näe mitään ja urat ovat täynnä vettä. Jos sataa, niin meidän lähtöpaikoillemme huononee koko ajan, Lappi mietti.

– Jos taas on ihan kuivaa, niin lähtöpaikasta on hyötyä, se on ihan selvä juttu. Välttämättä ei tarvitse edes sataa, mutta jos on kosteaa, niin tie menee liejuiseksi. Myös kaikki nurmikkokohdat, mitkä leikataan, muuttuvat mudaksi. Koko ajan tie menee pahemmaksi.

Myös rengasvalinnoista Lappi povaa hankalia.

– Hard on päärengas, niin sehän on tosi hyvä idea. Softeja ei ole kuin 12, ja puhki menee varmasti jossain – sen verran on kiviä. Siinä on oma miettimisensä, että millä renkailla lähtee millekin lenkille. Jos on ihan lillua, niin pehmeillä renkailla ei tule kulumaa. Sittenhän neljä pyörää riittää vaikka koko viikonlopuksi, jos niitä ei mene puhki, Lappi mietiskeli.

– Säähommat ja rengasshow ovat vielä aikamoinen kysymysmerkki. Jos renkaiden määrät olisivat toisin päin, olisi ainakin selkeämpää. Nyt tässä on vähän lisämaustetta hommassa.