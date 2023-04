Esapekka Lapilta mojovat kehut Jari Huttuselle – "Hän on kuitenkin neitsytmatkalla"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Hyundai on aloittanut Breenin kunniaksi ajettavan Kroatian MM-rallin hienosti. Thierry Neuville johtaa kisaa ja Lappi säestää neljäntenä.

– Ilmapiiri on ollut tosi keskittynyt. Rengasvalinta ei ollut selkeä aamu- tai iltapäivällä. Tosissaan täällä ollaan, emmekä ole missään nimessä ajamassa vain terveisiä. Hyvä ilmapiiri on ollut, mutta totta kai fiilikset vaihtelevat edelleen ihmisillä kisan edetessä, Lappi sanoi MTV Urheilulle.

– Kun tulee tyhjä hetki, se on aina vaikeampaa, mutta kypärä päässä on ainakin itse pysynyt hyvin sisällä kuplassa ja keskittyminen on ollut kasassa.