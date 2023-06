Kalle Rovanperä saattaa saada yllättävää apua epätoivoiseen tehtäväänsä – perjantaina edessä poikkeuksellinen haaste

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

20. kerran osana MM-sarjaa ajettava Sardinian ralli on yleensä ajettu läpi tukalan kuumissa ja kuivissa olosuhteissa. Tänä vuonna saarella on saatu kilpailun alla melko runsaastikin sateita, ja niiden ennustetaan jatkuvan läpi viikonlopun ainakin jossain määrin.

– En tiedä, paljonko perjantain pätkillä on satanut. Nyt satoi, kun nuotitettiin noita muita pätkiä.Toivottavasti siellä (perjantain pätkilläkin) on satanut mahdollisimman paljon. Kyllä se varmasti sitoo, eikä varmaankaan ole niin kuiva Sardinia kuin normaalisti.

Ennakkoon kovimman haasteen pejantaina heittää 50 kilometrin mittainen Monte Lernon erikoiskoe, joka on nyky-MM-sarjan mittapuulla täysin poikkeuksellinen. Viimeksi näin pitkä pätkä on MM-sarjassa ajettu yli viisi vuotta sitten.

– Veikkaan, että ensimmäisellä lenkillä kun siinä auraa, se maistuu aika puulta. Osa osuuksista on aika hienoja, mutta osa, kun niitä on yhdistetty, on työnnetty vain johonkin metsään. Ne ovat kinttupolkuja, jotka eivät ole kovin hienoja. Vähän väkinäisestihän se on tehty, että siitä on pitkä saatu.