Kalle Rovanperä on massiivinen ennakkosuosikki – nostaa itse yhden kysymysmerkin: "Toivotaan, ettei olisi isossa roolissa"

– Pieni tauko on tehnyt tehtävänsä. Vähän enemmän innoissani olin tänne tullessa, mitä normaalisti. Fiilis on hyvä, Rovanperä sanoi kisan aaatona.

– Olosuhteita kun katsoo, niin ei oikeastaan muuta huolta ole kuin että kunhan auto on nopea. Itsellä ainakin on ihan hyvä fiilis päästää. Varmaan vähän kysymysmerkkinä tulee olemaan lauantain pitkä lenkki. Siellä on paljon soraa, ja viime vuonna järkevällä rengastaktiikalla ajaneet kuljettajat tekivät aika isoja eroja – varsinkin toisella lenkillä.