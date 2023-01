Esapekka Lapin startti uudessa WRC-tallissa on ollut tuskainen – "Ei auta kuin nieleskellä"

– Fläppitaulu pätkien maalissa musersi, kun näki, että reilu kymmenen tai jopa 15 sekuntia tuli aina turpaan. En minä nyt silti itkemään ryhdy. Turha on liikaa valittaa, vaan pitää yrittää keksiä, mitä voisi tehdä eri tavalla.

– Vaikuttaa siltä, että auton on liian pehmeä. Kokeilin testeissä viime viikolla jäykempää autoa, mutta se ei tuntunut hyvältä. Pitoa lähti pois. Nyt on kuitenkin pakko mennä siihen suuntaan enemmän ja on jo mentykin. Täällä pitoa tuntuu olevan enemmän kuin testitiellä, Lappi selvitti.