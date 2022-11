MM-rallin kuljettajapeli käy kuumana – yksi piirre vaivaa asiantuntijaa

Kun kaudesta 2022 on jäljellä enää viimeinen, Japanissa ajettava osakilpailu ja kauden 2023 ensimmäinen osakilpailu Monte Carlossa on vain kymmenen viikon päässä, ensi kauden tallipaikoista voi sanoa hämmästyttävän vähän. Käytännössä varmaa on tässä kohtaa vain se, että Kalle Rovanperä ajaa täyden kauden Toyotalla, Thierry Neuville Hyundailla.

– Minun veikkaukseni on, että Tänakilla on Toyotalta tarjous ja siellä on käynnissä kovat neuvottelut. Siellä ehkä katsotaan myös mahdollisuuksia pyörittää Rally2-projektia, joka Tänakilla on ollut Hyundain kanssa.