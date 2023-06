Esapekka Lappi poltti päreensä – suorat sanat tiimiradioon: "Meillä on 30 sekuntia lähtöön, näkemiin"

Hyundain Esapekka Lapin viikonloppu on ollut todellinen tuskien taival Kenian MM-rallissa. Lauantaina suomalaisen auto laukesi palkintosijalta ja kisaviikonloppu meni pipariksi. Sunnuntaina aamun ensimmäisen erikoiskokeen maalissa Lappi kertoi epäuskoisena, että kardaaniakseli on jälleen päreinä. Kyseinen osa on pettänyt Lapin autosta neljä kertaa Keniassa. Juuri ennen toista pätkää Hyundain tiimi ja Lappi kävivät melko latautuneen vuoropuhelun auton tilasta. Lappi laittoi puheet poikki tylysti, kun EK:n startti oli vain sekuntien päässä. Katso tilanne pääkuvan videolta.