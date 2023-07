Kalle Rovanperälle kolmen suora? Tässä Viron MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Virossa ajetaan WRC-kisa nyt neljättä kertaa. Osakilpailu on sopinut loistavasti Toyotan suomalaistähdelle Kalle Rovanperälle . Tulokaskaudellaan 2020 hän oli viides, mutta sen jälkeen hän on napsinut kaksi voittoa Suomen etelänaapurin sorakisasta.

Yksi suosikeista Rovanperä on tälläkin kertaa, vaikka joutuu MM-sarjan johtajana auraamaan tietä perjantaina. Rovanperän MM-johto on 41 pistettä.

Kauden kahdeksannella osakilpailulla on mittaa 300,42 erikoiskoekilometriä.

Viron MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 20.7.

Perjantai 21.7.

Lauantai 22.7.

Sunnuntai 23.7.

Viron MM-rallin lähetykset C Moressa:

Torstai 20.7.

Perjantai 21.7.

Lauantai 22.7.

Sunnuntai 23.7.

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C More Max -kanavalta sekä C Moren suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna cmore.fi/mm-ralli.