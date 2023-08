Kaija Koo herkistyi kyyneliin suorassa lähetyksessä: "Niin hieno matka"

Artisti Kaija Koo valmistautuu paraikaa vuoden ainoaan esiintymiseensä, joka on lauantaina 19. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla. Vaikka artistia ei ole nähty muilla keikoilla kuluvan vuoden aikana, ei hän ole levännyt laakereillaan.

– Ei tässä olla mitään lomia pidetty, tässä on tehty töitä, Kaija Koo kertoi Huomenta Suomen haastattelussa sunnuntaina 13. elokuuta.

Tuleva jättikeikka pyörii alinomaa artistin mielessä. Kyseessä on kokonaisuus, jonka parissa työskentelee suoraan noin 200 ihmistä, ja välillisesti jopa 400. Keikkaa on mukana ohjaamassa myös artisti Paula Vesala .

Suunnittelussa Kaija Koo kertoo olevansa sen kantava voima: kaikki lähtee hänen omasta persoonastaan, ideoistaan sekä suunnittelustaan. Keikalla nähdään myös vierailijoita, joista yhden Kaija Koo on paljastanut olevan Käärijä .

Kaija Koolla on takanaan 40-vuotinen ura ja hän pohtii, ettei näin suuria konsertteja "enää montaa tule". Tämän tiedostaessaan hän haluaa tehdä Olympiastadionin keikasta ikimuistoisen sekä ainutlaatuisen, sillä "toista tällaista ei tule".

– Unelmia on vielä, mutta tämä on yksi maamerkkini. Olen saanut niin paljon kiitosta, palkintoja, ja mitä kaikkea, niin stadion on kuitenkin tällainen suomalaisuuden symboli.