Koronavirus synkentää Viking Linen näkymiä – alkuvuoden liiketappiot lähes 22 miljoonaa euroa

Odottavat tunnelmat

Kolme alusta poissa liikenteestä

Tällä hetkellä Vikingin seitsemästä aluksesta vain neljä on liikenteessä, Huoltovarmuuskeskuksen korvauksen tuella. Ne kuljettavat lähinnä rahtia Turusta, Maarianhaminasta ja Helsingistä Tukholmaan, Kapellskäriin ja Tallinnaan.

Lähes koko henkilökunta on lomautettu. Yhtiön johto on alentanut palkkojaan ja hallitus luopunut palkkioistaan. Viking Line ilmoittaa aloittaneensa neuvottelut lisärahoituksesta.

– Jos negatiivinen kehitys jatkuu, se voi aiheuttaa, että konsernin rahoitussopimusten ehdot eivät enää täyty. Tämän takia yhtiö on aloittanut neuvottelut nykyisten rahoittajien kanssa.Viking Linen Kiinasta tilaama uusi alus Viking Glory on parhaillaan rakenteilla. Sen on määrä aloittaa liikenne vuoden 2021 aikana.