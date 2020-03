Laivayhtiöt huutavat valtiota apuun matkustajien kaikottua – "Pelkkä rahdin kuljettaminen ei kata kustannuksia"

Molemmat yhtiöt ovat lopettaneet liikennöinnin Helsingin ja Tukholman välillä, ja muillakin reiteillä liikennettä on vähennetty.

Viking Linen tiedotusjohtajan Johanna Boijer-Svahnströmin mukaan yhtiön matkustajamäärä on pudonnut lähes nollaan ja laivoilla kulkee tällä hetkellä lähinnä vain rahtia. Tämän vuoksi yhtiön kannattavuus on painunut miinukselle, ja se on lomauttamassa henkilökuntaansa.