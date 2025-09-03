Erling Haaland pelaa Suomea vastaan – yhdellä reunaehdolla

Norjan jalkapallon kirkkain tähti, Englannin Valioliigan Manchester Cityn maalisinko Erling Braut Haaland kiusaa ottelun alusta alkaen Suomea maiden kohdatessa maaottelussa Oslossa torstai-iltana. Näin ilmoitti Norjan päävalmentaja Ståle Solbakken ottelun aattona painottaen kuitenkin vielä torstain vastaisen yön tärkeyttä.
– Hän on avauksessa (torstaina), joten hänen on saatava unta tänä yönä, Solbakken kertoi keskiviikkona muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan.
Pyörittelyt Haalandin nukkumisesta juontavat tiistaihin. Haaland nimittäin kritisoi myöhään tiistai-iltana poikavuosiensa seuraa Bryneä siitä, että seura päätti usean pelaajan sopimukset. Haaland halusi selitystä asiaan seuralta mesoten tilanteesta sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen, kellon näyttäessä jo paljon, eräs hänen someseuraajansa aprikoi pitäisikö Haalandin olla jo nukkumassa.
– Pitäisi joo, mutta kotiseurassani on kaaos meneillään ja se tekee minut hulluksi enkä saa nyt nukuttua, Haaland vastasi.
Haaland kohtaa torstaina Suomen ensimmäisen kerran A-maajoukkueurallaan. Hän ei ollut joukkueessa maiden edellisessä kohtaamisessa marraskuun lopulla 2022, jolloin Suomi venyi Oslossa 1–1-tasapeliin.