Kutsu presidentin isännöimiin itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin oli erityisopettajalle mieluinen yllätys, vaikka tietääkin työtä.

Tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanotolla juhlitaan koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Linnaan onkin kutsuttu runsaasti ansioituneita opettajia eri puolilta Suomea. Yksi heistä on erityisopettaja Tiina Vitka Kokkolan suomalaisesta lukiosta.

Vitka kouluttautui ensin luokanopettajaksi ja jatkoi siitä erityisopettajaksi. Sittemmin hän on julkaissut useita kirjoja erilaisesta oppimisesta ja nähnyt erityisopetuksen nopean kehityksen. Samalla uuden tiedon mukana on pitänyt pysyä myös itse.

– Itse pitää olla koko ajan siinä kehityksessä mukana ja seurata mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu tällä alalla.

Valmistautumisessa "aikamoinen hässäkkä"

Kutsu on mieluinen, vaikka valmistelut puvuista kampanjaan ovat mittavat.

– En mää uskonut, että tää näin paljon vie aikaa, Vitka parahtaa.

– Tässä on aikamoinen hässäkkä, pitää olla pukua, kenkää laukkuja mitä kaikkea.

Linnan juhlallisuuksia odotetaan kaikesta hässäkästä huolimatta innolla.

– Tää on ehkä se juhlavin tilaisuus missä minä koskaan tässä elämänvaiheessa olen!