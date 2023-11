Sieltä se tuli! Käärijä vahvistaa podcastissa saaneensa kutsun Linnan juhliin

– Kyllä, totta kai se tuli, eiköhän sen jengille voi tässä vaiheessa sanoa. Tuli kutsu, ja kunniahan tämä on. Nyt olen käynyt testailemassa pukua, ja ilomielin menen. Toivottavasti en kompastu matolle, artisti kertoi podcast-haastattelussa toimittaja Ida-Liina Huurtelalle .

Tiedotteen mukaan vieraina on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat omalla alallaan toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty myös tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria. Merkittävä osa kutsutuista on tänäkin vuonna ensikertalaisia.