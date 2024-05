Tuhannet nuoret saavat ylioppilaslakkinsa – näin Harjunpäät valmistautuvat juhlapäivään

Yksi heistä on Mikael Harjunpää , jonka kotona juhlavalmistelut ovat jo kovassa vauhdissa. Painepesurilla terassia puhdistava Mikael toteaa, että vielä on paljon tehtävää. – Pitää vielä lakaista kaikki lattiat ja putsata tahrat eri paikoista, ja sitten pitää vielä liesituuletin imuroida. Siitä tulee aika iso homma, Mikael sanoo.

Tehokkaan komentoketjun päästä löytyy äiti Anneli Harjunpää, joka kertoo laatineensa tehtävälistat ja jakaneensa kaikille omat askareet. Mukana auttamassa ovat myös Mikaelin Italiasta kotoisin oleva tyttöystävä ja tämän kaveri.



– Me odotetaan noin viittäkymmentä ihmistä, että siinä mielessä ihan kivan kokoiset juhlat. Meillä on ihan kahvipöytä, aika perinteistä voileipäkakkua ja täytekakkua, Anneli Harjunpää kuvailee.



– Ja sitten poikani tyttöystävän kautta meillä on tälläistä Italy-twistiä. Italian kahvipöytäherkut ovat juuri tuolla valmistumassa.