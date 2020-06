Syyttäjä: Skandia-mies Palmen murhan pääepäilty, väittää melkein kompastuneensa ruumiiseen – MTV seuraa 34-vuotisen murhamysteerin tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä

MTV:n erikoislähetys aiheen tiimoilta alkaa kello 10 ja itse tiedotustilaisuus käynnistyy klo 10.30. Voit seurata lähetystä ja tuoreimpia tietoja aiheesta tästä artikkelista. Uusimmat tiedot päivittyvät ylimmäksi.

Seuranta hetki hetkeltä:

Silminnäkijän tärkeä havainto

11.37: Lars Jeppsson on ollut tapauksen keskeinen silminnäkijä. Murhayönä tapahtumapaikan lähellä Jeppsson kuuli laukauksen, jonka jälkeen Palmen kaatuu maahan. Tämän jälkeen Jeppssen näki miehen juoksevan poispäin tapahtumapaikalta. Mies juoksee Jeppssonin ohitse, mutta hän ei saa tästä tarkkoja tuntomerkkejä. Ainoastaan yksi varma havainto oli, että miehellä oli lippalakin kaltainen hattu päässään. Pääepäilty Engeström on itse kertonut poliisille, että hänellä oli itsellään lippalakki päällään kyseisenä iltana.

Jeppssonin mukaan portaihin juossut mies oli kääntynyt portaissa häneen päin, jolloin Jeppssen vetäytyy piiloon, koska pelkää ampujan näkevän hänet. Tämän jälkeen Jeppsen rohkenee juosta ampujan perään, mutta ei pääse kovin pitkälle takaa-ajossa.

Syyttäjän mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että Jeppsson olisi murhaaja. Jeppssonia on kuultu useamman kerran. Syyttäjän mukaan ei ole syytä uskoa, että Jeppsson olisi valehdellut. Lisäksi Jeppsson on 164 senttimetriä pitkä, mutta epäiltyä ampujaa on todistajien mukaan kuvailtu pidemmäksi.

11.19: Moni paikalla ollut on kertonut erikseen, miten mies on lähtenyt juoksemaan ja että tekijä ei olisi Engström. Engström sanoi itse näyttäneensä poliiseille mihin tekijä oli lähtenyt, mutta unohti kuvailla takkia. Tämän takia hän lähti juoksemaan poliisin perään. Engström oli nuoruudessaan yleisurheilija ja nopea juoksija. Kuitenkin Engströmin mukaan poliisit olivat ehtineet jo kadota, kun hän oli päässyt kadulle.

Engström palasi omien sanojensa mukaan murhapaikalle ja yritti jutella poliisien kanssa. Hän kuuli yhden silminnäkijän kertovan poliisille tekijän vaatetuksen tuntomerkkejä, jotka olivat hänen mielestään väärin. Engström halusi korjata silminnäkijän väitteitä. Hän kertoi tuntomerkkejä takista, jotka oli kuullut omien sanojensa mukaan Lisbeth Palmelta. Engströmin mukaan poliisi ei halunnut hänen tietojaan. Yksikään tapahtumapaikalla ollut henkilö ei ollut nähnyt Engströmin tapahtuman jälkeen paikan päällä, toisin kuin hän itse väittää.

Illalla Engström oli saapunut Skandiaan, jonka vartijat pystyivät todistamaan. Hän oli omien sanojensa mukaan soittanut vaimolleen ja juonut kahvia, ennen kuin hyppäsi yöbussiin.

11.18: On epäselvää, mitä Engström on tehnyt murha-aikana. Engström on itse kertonut, että käveli Sveavägeniä etelään. Varmuudella ei voida osoittaa mitä tietä ja mihin suuntaan hän on kävellyt. Selkeä olettamus kuitenkin on, että Engström on nähnyt Palmet Sveavägenillä. Engström oli omien sanojensa mukaan stressaantunut ja keskittyi kellonsa katsomiseen. Hän melkein kompastui maassa makaavaan Palmeen ja tajusi omien sanojensa mukaan vasta tässä tilanteessa, että jotain oli tapahtunut.

Engström väittää jutelleensa Palmen vaimon kanssa. Lisbeth Palme olisi kertonut Engströmin mukaan, että tekijällä olisi musta takki. Palme ei ole ikinä kertonut, että olisi jutellut siviilimiehen kanssa paikan päällä tai kuvaillut tekijää.

Engströmillä taustaa aseiden parissa

11.12: Useampi todistaja on kertonut murhaajalla olleen päällä pidempi takki. Todistajilla on ollut eriäviä mielipiteitä siitä, onko epäillyllä tekijällä ollut päällään hattua, kuten lippistä tai pipoa. Eräs todistaja kuvaili tekijällä olleen pienempi laukku mukanaan. Stig Engströmin vaatetus on syyttäjän mukaan ollut yhtenäinen useamman todistajan todistuksen kanssa.

Poliisin tutkimuksissa on todettu, että Engström on työskennellyt armeijan palveluksessa ja ollut ampumaseuran jäsen. Miehen kerrotaan olleen Palmen kriittinen ja liikkunut samoin ajattelevien ihmisten kanssa. Miehellä kerrotaan olleen taloudellisia ongelmia ja alkoholiongelmia.

Engström on syyttäjän mukaan tottunut käsittelemään aseita. Lisäksi miehen naapuri on ollut asekeräilijä, jolla on ollut hallussaan lukuisia aseita. Yksi naapurin hallussa olleista aseista on ollut samaa kaliberia, jota epäillään käytetyn Palmen murhaan.

Engsröm on väittänyt olevansa koko illan töissä myöhään.

10.55: Rikos tapahtui 34 vuotta sitten, eli silloiset tekniset tutkijat ovat jo menehtyneet. Myös medialla on ollut iso osuus todistajiin vaikuttamisessa. Asetta ei pystytä syyttäjän mukaan sitomaan murhapaikkaan.

10.55: Murhaajan vaatetuksesta on ollut erilaisia näkemyksiä. Kukaan ei ole kyennyt myöskään antamaan selkeää kuvaa henkilön kasvoista. Useampi silminnäkijä on kuitenkin kommentoinut tekijän vaatetusta.

10.54: Poliisi on melko varma, että murhaaja on lähtenyt tapahtumapaikalta itään.

10.54: Poliisin mukaan silminnäkijöiden todistuksia arvioitiin tutkinnan alussa eri tasolla, koska tutkimuslinjoja oli monta. Linjoja painotettiin myös eri tavalla, kuin tänä päivänä tehtäisiin vastaavassa tilanteessa.

10.53: On paljon spekulaatiota, onko tekijä ollut yksin vai onko murhaan syyllistynyt isompi ryhmä. Poliisi ei ole onnistunut todistamaan, että kyseessä olisi salaliitto.

Vuonna 2017 murhatutkinnassa otettiin uusi suunta

10.53: Vuonna 2017 murhaa alkoi selvittää uusi murhatutkimusryhmä, joka alkoi käydä materiaalia läpi uudelleen. Tutkinnan edetessä yhden epäilyn kertomusta ei voitu yhdistää muiden kertomukseen tapahtumien kulusta, jonka vuoksi tähän epäiltyyn perehdyttiin tarkemmin.

10.47: Poliisi on tutkinut lukuisia poliittisia kytköksiä murhaan liittyen. Muun muassa PKK on ollut epäiltyjen listalla.

10.44: Poliisilla ei ole tietoa, mitä murha-aseelle on käynyt. Ei myöskään tiedetä, että tekisikö ase nykyaikana erilaiset jäljet luotiin.

10.43: Poliisin mukaan Palmen murhattiin yhdeksän millimetrin kokoisella luodilla. Luoteja on tutkittu muun muassa FBI:n toimesta.

10.42: Aseeksi epäillään revolveria, jonka piippu on noin neljä tuumaa. Luodista näkyy, että paine on ollut luodin takana niin iso, että se on muuttunut.

10.42: Tapauksen aikana poliisilla on ollut tutkittavanaan yli 22 000 johtolankaa. Tutkintaan on sisältynyt 90 000 tuhatta henkilöä. Näistä 40 000 henkilöä on julkaistu nimellä. Tämän lisäksi noin 10 000 henkilöä on kuultu vuosien varrella.

10.34: Esitutkinta päätetään, koska pääepäilty on kuollut. Pääepäilty on syyttäjän mukaan skandia-mies Stig Engström.

10.32: Syyttäjä käy läpi yleisiä syytekäytäntöä tällaisissa tapauksissa.

10.31: Tiedotustilaisuus alkaa.

10.27: Expressenin toimittaja Tommy Schönstedt oli murhan aikaan yötoimittajana. Silminnäkijä soitti toimitukseen puhelun, jonka jälkeen Schönstedt saapui nopeasti murhapaikalla.

10.22: Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kommentoi aamulla ruotsalaismedialle historiallista päivää. Löfvenin mukaan on tärkeää ruotsalaisille, että asiaan saadaan selkeys. Löfven nimitti murhaa Ruotsin avoimeksi haavaksi.

10.11: MTV Uutiset Liven erikoislähetys alkaa. Tiedotustilaisuuten arvioitu aloitusaika on 10.30. Voit seurata erikoislähetystä yllä olevalta videolta.

Tiedotustilaisuutta odotetaan jännityksellä

Syyttäjä Krister Petersson sanoi muutama kuukausi sitten, että Palmen murhamysteeri tultaisiin paketoimaan kesän aikana, nostetaan syyte tai ei. Jo tuolloin arvuuteltiin, olisiko murha-ase vihdoin löytynyt.

Vaikka tarkkaa tietoa tiedotustilaisuuden sisällöstä ei ole, niin koska murhamysteerin käänteistä on kerrottu Ruotsin hallitukselle saakka, on epätodennäköistä, että tapaus jäisi jälleen ratkaisematta.

Olof Palme murhattiin helmikuisena perjantai-iltana vuonna 1986, kun hän oli palaamassa elokuvista vaimonsa Lisbethin kanssa. Palmea ammuttiin selkään lähietäisyydeltä, jonka jälkeen ampuja pakeni paikalta – jos pakeni.

Kaikki uutiset aiheesta löydät täältä.