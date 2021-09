Uutuuskirja paljastaa norjalaismiljardöörin vaimon viimeiset hetket minuutilleen – tämä Anna-Elisabeth Hagenin katoamispäivästä tiedetään

Kahden norjalaisen rikostoimittajan kirjoittama kirja Lørenskogmysteriet julkaistiin kotimaassaan keväällä. Suomenkielinen painos Lunnaat on tulossa näillä hetkillä. Suomessa kustantaja on Gummerus.

Kirja on mielenkiintoista luettavaa, sillä siinä on kerrottu tapahtumista tarkkuudella, johon ei ole ainakaan suomenkielisessä mediassa päästy. Kirjassa kuvaillaan esimerkiksi kadonneen Anne-Elisabeth Hagenin tiedettyjä viimeisiä hetkiä lähes minuutin tarkkuudella.

Kuvailut perustuvat pitkälti vaimonsa murhasta epäillyn Tom Hagenin kuulustelukertomuksiin, mutta kirjassa on kiinnitetty huomiota myös Hagenin kertomuksen epätarkkuuksiin ja erikoisiin yksityiskohtiin. Myös Hagenin kuulustelukertomuksia ja versio tapahtuneesta on avattu kirjassa laajasti.

Edeltävä ilta

Katoamispäivää edeltävänä iltana, 30. lokakuuta 2018, Hagenit kävivät Oslossa syömässä ja teatterissa yhdessä tuttavapariskunnan kanssa. Ohjelmassa oli satiirimusikaali The Book of Mormon, joka oli saanut hyvät arviot norjalaismediassa. Näytelmä teki vaikutuksen myös Hageneihin.

Kotona pariskunta jutteli hetken ja rentoutui, kunnes he menivät nukkumaan. Kello oli tuolloin hieman yli puolenyön. Pariskunnalla oli tapana nukkua eri huoneissa, ja niin he tekivät nytkin.

Mökkisuunnitelmia

Miehen mukaan he puhuivat, olisiko reissuun parempi lähteä samana vai seuraavana päivänä. Jos he lähtisivät samana päivänä, hänen olisi joka tapauksessa täytynyt lähteä matkaan jo puoliltapäivin, sillä hän oli kertomansa mukaan sopinut mökkimatkan varrelle Lillehammeriin liiketapaamisen kello kahdeksi, kirjassa kerrotaan.

Pariskunta ei päässyt miehen mukaan selvyyteen lähdöstä. He sopivatkin puhuvansa asiasta tunnin kuluttua, kun hän soittaisi Lisbethille töistä.

Ulkona tapahtui jotain, mitä ei ole pystytty selittämään

Viimeiset elonmerkit

Kello 9.10 nainen oli lähettänyt tekstiviestin tyttärelleen. Nainen kehui edellisillan teatterireissua ja kertoi, että ”me lähdemme vasta aikaisin aamulla, kun Lillehammerissa on tapaaminen n. klo 11. Voin olla lapsenvahtina illalla/yöllä”.

Tyttärelle lähetetty viesti on mielenkiintoinen, koska sen perusteella mökkimatkalle lähdöstä olisikin jo sovittu etukäteen ja että aikeena olisi ollut lähteä seuraavana päivänä. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä Tom Hagen on kertonut poliisille.