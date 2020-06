34 vuotta mysteerinä pysynyt Olof Palmen murhatutkinta voi saada keskiviikkona lopullisen käänteen: Syyttäjä kertoo uusista todisteista tai tutkinnan päättymisestä

Syyttäjä Petersson on antanut julkisuuteen useita lausuntoja, joissa hän on väläyttänyt vihreää valoa murhamysteerin ratkeamiselle.

Uusia dna-todisteita ja Skandia-mies

Petersson ei tuolloin kertonut tarkemmin, mitä todisteita hän on saanut kasaan. Syyttäjä tyytyi toteamaan, että hän uskoo pystyvänsä selvittämään, kuka Palmen murhasi ja miten rikos tehtiin.

Kevään aikana tutkijaryhmä on ainakin kerännyt uusia dna-näytteitä, jotka lähetettiin oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin.

Vuosien varrella poliisilla on ollut lukemattomia tutkintalinjoja Palmen murhasta. Viime vuosina spekulaatioiden keskiöön on noussut niin sanottu Skandia-mies eli Stig Engström, joka on ollut tapauksessa todistajan asemassa.