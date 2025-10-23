– Melu oli hänelle liikaa, hän ei ole tottunut normaalisti tällaiseen. Galatasaray on isompi, Osimhen totesi.

– En ole koskaan ennen nähnyt tuollaista, Galatasarayn kotiotteluissa alituisesti istuva toimittaja Ethem Sündük sanoi norjalaismedia NRK:lle.

Erikoiset kuvat leviävät: Mestarien liigan tulokasvalmentajan ratkaisu hämmästytti – "Hän ei ole tottunut"

NRK:n jalkapalloasiantuntija Carl-Erik Torp todisti itse äänenpainetta paikan päällä katsomossa. Hän käytti kuulokkeita, mutta niistä ei juurikaan ollut apua. Ottelun jälkeen Torpin oli turvauduttava melun jälkeen jopa kipulääkkeisiin.