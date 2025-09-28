Artisti Sini Yasemin sai autismidiagnoosin vuonna 2025.

Artisti Sini Yasemin, 35, sai tänä vuonna autismidiagnoosin, mikä tuntuu hänestä todella hyvältä. Diagnoosi ei kuitenkaan tullut aivan puskista.

– Varmasti perhe, ystävät ja lähipiiri on enemmän tai vähemmän tiennyt sen. En ole myöskään ainoa meidän perheessämme, jolla on tämä diagnoosi. Se oli minulle todella iso juttu, vaikkei se tavallaan mitään ole muuttanutkaan. Ammattilaisen vahvistus tiettyihin juttuihin tuntuu hyvältä, artisti kertoo Huomenta Suomessa 28. syyskuuta.

Hänen elämässään autismi näkyy monella tavalla.

– Aivoni toimivat eri tavalla, erityisesti sosiaalisissa tilanteissa ja sosiaalisten normien ymmärtämisessä. Olen aina kokenut ja tuntenut asiat vahvasti ja tiettyä ristiriitaa siitä, että olen aina tiennyt, etten ole samanlainen kuin ehkä muut, Sini Yasemin selventää.

Autismi näkyy hänen musiikissaan siten, että hänen kappaleidensa täytyy aina brutaalisti kertoa isoista tunteista.

– Musiikki on ollut minulle ainoa kieli, jossa eivät päde sosiaaliset, kirjoittamattomat säännöt.

Sini Yasemin julkaisi äskettäin uuden Pimeään-sinkun tulevalta albumiltaan. Artisti oli Emma-ehdokkaana vuonna 2024 Vuoden rock -kategoriassa kappaleellaan Viimeinen joka rikkoi mut. Pystin vei tuona vuonna kuitenkin Blind Channel kappaleellaan Exit Emotions.