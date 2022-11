Erikoinen syy sai tuulivoiman tuotannon kyykkäämään – voimalat ovat jäässä

Tuulivoiman tuotanto on menneen viikon aikana jäänyt merkittävästi kantaverkkoyhtiö Fingridin ennusteista. Vähäinen tuotanto nostaa sähkön hintaa. Esimerkiksi tiistai-iltana pörssisähkön hinta oli jälleen 60 sentin tuntumassa kilowattitunnilta. Keskiviikkona pörssisähkö on vielä tiistaitakin kalliimpaa.

Syynä ei ole erityisesti se, että ei tuulisi. Syynä on se, että tuulivoimalat ovat jäätyneet.

– Minun käsitykseni mukaan nyt on ollut todella poikkeukselliset jäätymisolosuhteet. Jään muodostuminen on heikentänyt tuulivoimatuotantoa, kertoo toimitusjohtaja Anni Mikkonen Suomen Tuulivoimahdistyksestä.

Epävarmuus kasvaa

– Sähkön käytön kannalta haastavimmassa tilanteessa on arvioitu, että lähtökohtaisestikin tuulivoimaa on vähän saatavilla. Tällä hetkelläkin se on valitettavasti tilanne tyynestä kaudesta johtuen.