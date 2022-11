Olkiluoto kolmosen uusimpien vaurioiden selvitystyöt kestävät vielä viikkoja – sähköntuotannon alkamista odottaa koko Suomi

Tämä tarkoittaa, että säännölliseen sähköntuotantoon päästäisiin aikaisintaan tammikuun lopussa. Sekin on vasta alustava arvio, kertoo Teollisuuden Voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho.

Edessä on vielä useita vaiheita ennen kuin Olkiluoto kolmosen käynnistymisen aikatauluista saadaan varmuus.

– Me olemme täysin tässä kiinni ja yritämme saada selville, mistä ne säröt ovat syntyneet ja miten tämä asia ratkaistaan ja miten päästään jatkamaan tuotantoa, sehän on tämän koko homman päämäärä.

Viivästys toisensa perään

Epävarmuus Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönoton aikataulusta ja sen kyvystä tuottaa sähköä siis jatkuu. Tällä on merkitystä tilanteessa, jossa energian hinta nousee, ja suomalaiset ovat ryhtyneet joukolla kiinnittämään huomiota sähkönkulutukseensa ja vähentämään sitä koko Eurooppaa ravistelevan energiakriisin ja kasvavien sähkölaskujen keskellä.

– Olimme hyvässä mallissa koekäytön suhteen, ja laitos toimi kokonaisuudessaan hyvin ennen kuin tuli tämä säröasia esiin. Meillä edettiin tehotesteissä oikein hyvin. Sitten tuli tällainen yksittäinen laiteasia, joka pitää ratkoa ennen kuin me pääsemme jatkamaan tuotantoa.

Kun säännöllinen tuotanto aikanaan alkaa, Olkiluoto kolmosen sähköntuotannon odotetaan vastaavan noin neljäätoista prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. Olkiluodon kolmosreaktorin sähköteho on noin 1 600 megawattia.

TVO:n mukaan Olkiluoto 3 on Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin sähköntuotantolaitos.

Säteilyturvakeskus seuraa tilannetta

Säteilyturvakeskus valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa ja osana sitä myös ydinvoimaloiden toimintaa, ja tässä tapauksessa käyttöönottoa. Nyt keskus on odottavalla kannalla, kertoo projektipäällikkö Essi Vanhanen, joka vastaa Olkiluoto kolmosen käyttöönoton valvonnasta.

– Me seuraamme TVO:n selvitystyötä kyllä. Mutta me puhumme komponentista, jolla ei ole ydinturvallisuuden kannalta merkitystä, Vanhanen sanoo.

Hän huomauttaa, että Teollisuuden Voiman tehtävänä on osoittaa, että laitos toimii kokonaisuudessaan täydelläkin teholla suunnitellusti ja että käyttöönottotestit tulee viedä loppuun asianmukaisesti.

– Meidän tehtävämme ei ole miettiä aikataulua, vaan sitä, että laitos täyttää ydinturvallisuuden kannalta kaikki kriteerit ja vaatimukset ja että laitosta on turvallista käyttää. Se on meidän mielenkiintomme kohde.

– Positiivista on, että käyttöönoton aikana reaktoripuoli eli se, mistä me olemme ensisijaisesti kiinnostuneita, on toiminut hyvin suunnitelmien mukaisesti. Ydinturvallisuuden kannalta ei ole mitään huolia laitoksen osalta, Vanhanen päättää.