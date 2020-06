Erikoinen pelastustehtävä: Espoolainen palomies-Tony työnnettiin syvälle ahtaaseen viemäriin pelastamaan koira – "Hupussa oli nakkeja houkuttimena"

Vaikutti ahtaalta kenelle tahansa

– Menin uudestaan viemäriin ja he työnsivät minua eteenpäin sillä 12-metrisellä putken pätkällä pikku hiljaa. Se oli melko hidasta, kun siinä oli pieni puristus hartioissa koko ajan, Nyholm kertoo.

"Puolivälissä kädet piti laittaa aurausasentoon"

– Kaikki palomiehet on testattu ahtaanpaikankammon varalta pääsykokeissa, että ei ole kammoa, Nyholm toteaa.

"Täysi luotto työkavereihin"

– Itse en päässyt liikkumaan eteen enkä taaksepäin. Olin siinä täysin työkavereideni varassa. Siinä on täysi luotto kavereihin. Minulla on onneksi niin huiput työkaverit ja luotan heihin 100-prosenttisesti. Hyvin mielin pystyin viemäriin menemään ja tiesin, että he hoitavat minut sieltä pois.