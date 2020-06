Koskettava kuva! Koira ja kissa pelastettiin liekehtivästä asunnosta – koira kiitti pelastajiaan hellyttävällä tavalla

Paloturvallisuus lemmikkien kanssa tärkeää

– Jos sinulla on kotieläimiä tai muuten kaipaat turvaa keittiöösi, niin liesivahti katkaisee vaaratilanteessa liedestä virran ennen kuin palo ehtii syttyä. Vahteja on on monenlaisia ja -hintaisia ja voit tutustua niihin vaikka internetin hakukoneen avulla, pelastuslaitos vinkkaa tulipaloja ehkäisevästä työvälineestä.