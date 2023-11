Ohjaaja Sami Kieksi sai kutsun Linnan juhliin: "Tämä on suuri kunnia!"

Ohjaaja Sami Kieksi sai kutsun Linnan juhliin. Kieksi kertoo asiasta Instagram-tilillään, jonne hän jakoi kuvan tasavallan presidentin hänelle lähettämästä kutsusta.

– Suuret kiitokset herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso tohtori Jenni Haukio kutsusta itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle Linnan juhliin — tämä on suuri kunnia! Kieksi kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Kieksi on ohjannut muun muassa dokumenttisarjat Matti Nykänen – Elämä on laiffii, Veitola.doc ja Logged In.

Linnan juhlia vietetään perinteiseen tapaan Presidentinlinnassa 6. joulukuuta, ja tänä vuonna tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi puolisonsa Jenni Haukion kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemalla ajat vaihtuvat .

Presidenttipari kutsuu itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnaan noin 1 700 eri tavoin ja eri aloilla ansioitunutta suomalaista.

Kutsujen postitus on alkanut, ja tiedotteen mukaan vieraina on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat omalla alallaan toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty myös tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria. Merkittävä osa kutsutuista on tänäkin vuonna ensikertalaisia.