Tuhansia kilometrejä soutanut Jari Saario sai kutsun Linnan juhliin: "Nyt on soutaja sanaton"

– No nyt on soutaja ihmeissään. Kuulee hengityksestä, että miten yllärinä tuli. Ovikello soi ja kaveri sanoi, että hän halusi tulla henkilökohtaisesti tuomaan tän sulle, Saario kertoo somevideollaan.

– Nyt on niin arvovaltaiselta herralta lähetetty kutsu, että hän halusi tulla tuomaan tän. Nyt on soutaja sanaton, hän jatkaa.

View this post on Instagram

Kutsujen postitus on alkanut, ja tiedotteen mukaan vieraina on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat omalla alallaan toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.