Erika Vikmanin sisko, laulaja Jennika Vikman joutui sairaalaan Meksikon matkallaan.

Laulaja Jennika Vikman joutui sairaalaan Meksikossa. Vikman kertoo Instagramin Tarinat-osiossa, jotka näkyvät vuorokauden ajan, että häneltä oli tehty ikävä löydös.

– Minulta löytyi jokin loinen mahasta, ja nyt se hoidettiin pois. Se on tullut jostain saastuneesta ruoasta tai vedestä tai jonkin toisen välityksellä.

Hän kertoo, että hän heräsi muutama yö sitten pahoinvointiin ja oksenteli useamman kerran. Mikään neste ei tuntunut pysyvän sisällä, joten hänen on oli pakko hakeutua sairaalaan.

– Oli pakko lähteä sairaalaan, koska tuli niin kauhea nestehukka.

Hän on saanut sairaalassa tipan kautta nesteytystä ja lääkkeitä sekä hyvää hoitoa.

– Nyt ollaan pikku hiljaa voiton puolella ja tänään pääsen pois, Jennika kertoi.