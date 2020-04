Epidemia haltuun! Tämä on elinkeinoelämän taktiikka ja ydinviesti koronasta: suojamaskeja kansalle, koulut ja ravintolat ensin auki – toinen tautiaalto on suuri taloudellinen uhka

Avain jälleenrakennukseen on esitysten mukaan siinä, että testaamista, tautiketjujen jäljitystä sekä suojavarusteiden käyttöä lisätään huomattavasti nykyisestä.

Toiveissa on myös se, että julkinen ja yksityinen sektori vahvistaisivat yhteistyötään esimerkiksi koronatestien tekemisessä.

EK:n toiveena on, että kesästä alkaen palattaisiin turvalliseen työntekoon, kuluttamiseen ja liikkumiseen.

– Näin Suomen talous voisi kääntyä kasvuun vielä tämän vuoden puolella. Tämä on edellytys sille, että maamme välttää laajamittaiset työpaikkojen menetykset sekä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja tulonsiirtojen heikentymisen, EK tiedottaa.

Suojaimia kansalle

– Hyvin tärkeätä etenemisessä on myös se, että varmistetaan, että on niin sanottuja kansansuojaimia, jotta kansalaiset voivat töissä, palveluissa ja liikenteessä suojautua. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että näillä toimilla on merkitystä, kun rajoituksia lähdetään purkamaan, EK:n Exit-ryhmän puheenjohtaja Mikko Helander sanoo.