Uskallatko lähteä kesäkuussa ravintolaan ja kuluttamaan - oppositio penää hallitukselta testejä ja maskeja

Oppositio huolissaan turvallisuudesta

– Hallitus epäonnistui huoltovarmuuskysymyksissä varsinkin suojatarvikkeiden osalta. Jotta se ei olisi joutunut tunnustamaan epäonnistuneensa, se keksi, ettei suojamaskeista ole hyötyä. Nyt tietysti kelkka alkaa kääntyä, koska maailmalla on näyttöä, että maskit ehkäisevät taudin leviämistä. On ehkä ehkä vähän jälkijättöistä tehdä tästä asiasta selvitystä toukokuussa. Kyllä se selvitys olisi pitänyt jo tehdä paljon aiemmin, Halla-aho moittii.

Testejä vaaditaan lisää

Nykyinen testauskapasiteetti on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan noin 6 000 testiä päivässä. Parhaimmillaan testejä on tehty päivässä noin 4 000, kun oireellisia ei ole kovin paljon tai testit eivät tavoita kaikkia kunnolla.

– On huono asia, ettei etätyöstä ollut selkeämpiä linjauksia hallituksella. Etätyöt jatkuvat nyt syksyyn. Jotta Suomi saadaan kunnolla liikkeelle, ihmiset on saatava töihin. Esitän, että hallitus ratkoo tätä, mitä pikimmin. Luo sen polun ihmisille turvalliseen työelämään. Varmasti on otettu digiloikka ja etätyö on ollut tuottavaa, mutta tarvitsemme sitä, että ihmiset palaavat työpaikalle mahdollisimman nopeasti ja siihen pitää hallituksen tarttua, Orpo sanoo.