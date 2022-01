Epäilykset jättiskandaalista vahvistuivat, kun olympiavoittaja virtsasi hankeen – äiti kertoo nyt kauas paenneen kohuhiihtäjän elämästä: "Hän taistelee"

– Kun näin Johann Mühleggin kiipeävän sellaisella nopeudella nousuja, se oli käsittämätöntä ja sekopäistä. Olin huippukunnossa, eikä minulla ollut mitään mahdollisuuksia, ruotsalaishiihtäjä Per Elofsson on muistellut Dagbladetille.

Ikävä tieto kesken juhlaillallisen

"Hänen elämänsä on kovaa"

Äidin mukaan Mühlegg työskentelee yhä rakennusalalla, on naimisissa kemian professorin kanssa, ja parilla on yhdeksänvuotias tytär.

– Puolet heistä on lukutaidottomia, kukaan heistä ei osaa ajaa autoa. Joten Johann joutuu tekemään melkein kaiken itse. Hän on opettanut työntekijöitään itse. Hänen elämänsä on kovaa. Mutta hän taistelee sen läpi, Eiband kertoo.