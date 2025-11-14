Rikoksesta epäiltynä on useita ihmisiä.
Kainuun rajavartiosto epäilee, että kahden Sotkamoon rekisteröidyn metsäalan yrityksen kautta on järjestetty Suomeen tai Suomen kautta ihmisiä, joiden viisumit tai oleskeluluvat on haettu harhaanjohtavan tiedon avulla.
Epäilty laiton toiminta on tapahtunut tänä ja viime vuonna.
Maahan on rajavartioston mukaan saapunut tutkinnassa olevien yritysten viisumeilla ja oleskeluluvilla yhteensä 179 ihmistä.
