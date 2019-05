Rajavartiolaitos paljasti väärennettyjen passien ja ajokorttien nettikaupan – suomalaisnainen epäiltyinä väärennöksistä ja myynnistä

Rikollisryhmään epäillään kuuluvan ainakin kamerunilaistaustaiset miehet, joista toinen asuu Suomessa ja toinen ilmeisesti Kamerunissa. Suomessa asuvan kamerunilaisen miehen ja suomalaisen naisen epäillään tehneen väärien asiakirjojen kauppaan liittyviä rahansiirtoja Suomessa. Ryhmä on sekä markkinoinut, valmistanut tai valmistuttanut sekä myynyt asiakirjoja.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on tutkinut epäiltyä rikosta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Esitutkinta on valmistunut, ja se on siirtynyt syyteharkintaa varten Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.