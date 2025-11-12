Juuri nyt Avaa

Metsä Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii Metsäliitto Osuuskunnan hallitus. Sen puheenjohtaja on , jonka ansiotulot olivat yli 242 700 euroa, pääomatulot runsaat 137 500 euroa.

Metsä Groupin pääjohtaja on Jussi Vanhanen , jonka ansiotulot viime vuonna olivat vajaat 290 000 euroa ja pääomatulot runsaat 40 400 euroa. Vanhanen nousi kuitenkin sen pääjohtajaksi vasta heinäkuussa 2025. Verohallinnon verotettavat tulot koskevat viime vuotta 2024. Vanhanen työskenteli aiemmin venttiiliyhtiö Vexve Oy:n toimitusjohtajana ja oli Metsä Groupin hallituksen jäsen.

Uudet muutosneuvottelut Metsä Fibrellä

Tänään uutisoitiin myös, että Metsä Groupiin kuuluva sellu- ja sahayhtiö Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut.

Yhtiö ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut enintään 90 päivän lomautuksista yhtiön Lappeenrannan, Rauman, Rengon ja Vilppulan sahoilla. Neuvottelujen piirissä on noin 350 ihmistä. Muutosneuvotteluja perustellaan sahatavaran haastavalla markkina- ja puunkorjuutilanteella, jotka aiheuttavat tarpeen tuotannonrajoitusseisokkeihin.

