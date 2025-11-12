Metsä Groupin pomot nostivat kovaa palkkaa viime vuonna. Tänä vuonna yritys päätti satojen henkien irtisanomisista.
Metsä Group kertoi tänään vähentävänsä yli 500 työtehtävää Suomessa. Vähennyksistä irtisanomisia on enintään 440. Luvussa ovat mukana pörssilistatun tytäryhtiö Metsä Boardin 150 työtehtävän vähennykset.
Metsä Groupin pääjohtaja on Jussi Vanhanen, jonka ansiotulot viime vuonna olivat vajaat 290 000 euroa ja pääomatulot runsaat 40 400 euroa. Vanhanen nousi kuitenkin sen pääjohtajaksi vasta heinäkuussa 2025. Verohallinnon verotettavat tulot koskevat viime vuotta 2024. Vanhanen työskenteli aiemmin venttiiliyhtiö Vexve Oy:n toimitusjohtajana ja oli Metsä Groupin hallituksen jäsen.
Vanhasta edelsi tehtävässä Ilkka Hämäläinen, joka eläköityi viime kuun lopussa. Hämäläisen ansiotulot olivat hurjat: 3 529 145 euroa, pääomatulot melkein 66 900 euroa.
Irtisanomiset osuvat muun muassa Metsä Boardiin, jonka toimitusjohtajana toimii Esa Kaikkonen. Kaikkosen ansiotulot viime vuonna olivat vajaat 1 307 500 euroa, pääomatulot taas runsaat 49 400 euroa.
Metsä Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii Metsäliitto Osuuskunnan hallitus. Sen puheenjohtaja on , jonka ansiotulot olivat yli 242 700 euroa, pääomatulot runsaat 137 500 euroa.