Kotimainen metsäteollisuus kärsii alavireestä.
Metsäteollisuuden tuotantomäärät putosivat heinä-syyskuussa selvästi vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Metsäteollisuus ry.
Paperin tuotanto Suomessa putosi kolmannella vuosineljänneksellä 3,1 prosenttia 0,7 miljoonaan tonniin.
Kartongin tuotanto putosi peräti 18,2 prosenttia 0,8 miljoonaan tonniin.
Sellua tuotettiin Suomessa heinä-syyskuussa 1,6 miljoonaa tonnia, mikä on 13,7 prosenttia viimevuotista vähemmän.
Sahatavaraa tuotettiin heinä-syyskuussa 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3,9 prosenttia viimevuotista vähemmän.
Metsäteollisuus ry:n mukaan kemiallisen metsäteollisuuden suhdanne- ja kysyntätilanne on edelleen heikko ja sama pätee myös puutuoteteollisuuteen.