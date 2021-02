Epäily laittomasta maahantulon järjestämisestä: Rajavartiolaitos ottanut useita kiinni laajassa operaatiossa Lahdessa

Rikosepäilyn mukaan Suomeen on pitkin viime vuotta tuotu ja yritetty tuoda ihmisiä, joiden maahantulo on tapahtunut laittomin keinoin ilman maahantuloon oikeuttavia asiakirjoja. Teko on tullut ilmi sekä Kaakkois-Suomen rajalla että pääkaupunkiseudun laiva- ja lentoliikenteessä.