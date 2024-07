Epäily: Puolalaisjohtoinen ryhmä toi Suomeen suuria määriä huumeita – suomalaisnainen hankki asiakkaat, valmistusta Airbnb-asunnoissa

Rikosepäilyn johdosta asiaan on kuultu useita kymmeniä henkilöitä ja otettu kiinni useita henkilöitä sekä Suomessa että ulkomailla. Vangittuna on edelleen seitsemän henkilöä.

Arvo 11 miljoonaa euroa

Poliisin mukaan puolalaisjohtoisen rikollisorganisaation toiminta on ollut erittäin ammattimaista. Huumausaineiden edelleenmyyntiarvo on poliisin arvion mukaan ollut kaikkiaan yli 11 miljoonaa euroa.

Suomeen epäillään tuodun pääosin amfetamiiniöljyä, josta saostetun käyttövalmiin ja edelleen levitetyn amfetamiinin määrä noin 1 600 kiloa. Lisäksi epäillään, että Suomeen on tuotu noin 46 kiloa kokaiinia, noin 20 kiloa alfa-PVP/PHP:tä ja muita synteettisiä huumausaineita noin 31 kiloa. Hasista epäillään tuodun noin 50 kiloa, marihuanaa noin 85 kiloa, ekstaasitabletteja noin 40 000 kappaletta ja Subutex-tabletteja noin 20 000 kappaletta.

Poliisin mukaan ryhmällä on ollut käytössään useissa maissa lähes teolliseen tasoon verrattavia huumausaineiden valmistustiloja. Niissä on valmistettu huumausaineita pääosin Aasiasta peräisin olleista huumausaineiden lähtöaineista.

Naisystävä hankki asiakkaita

Ryhmän puolalainen johtaja on ollut parisuhteessa Suomen kansalaisen kanssa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Valmistusta Airbnb-asunnoissa

Esitutkinnan perusteella epäillään, että Suomeen on toimitettu useita kertoja huomattavia määriä amfetamiiniöljyä.

Huumausaineet on saostettu Suomessa kidemäiseen käytettävään muotoon. Tämän lisäksi Suomeen epäillään toimitetun suuria kertaeriä Alfa-PVP:n ja Alfa-PHP:n lähtöaineita. Näiden aineiden avulla on edelleen valmistettu käyttövalmista huumausainetta. Saostaminen ja huumausaineiden valmistus on tapahtunut pääosin yksityisasunnoissa ja mökeillä.