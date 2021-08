Tulli paljastaa: Rikollisryhmän epäillään valmistaneen huumeita Suomen saariston loma-asunnoissa – pääepäiltynä Espanjassa toiminut suomalainen

Tulli kertoo tutkineensa Lounais-Suomen poliisin kanssa huumeiden maahantuonti- ja levitysorganisaatiota, jonka uskotaan levittäneen Suomeen amfetamiinia lähes 700 000 euron arvosta. Lisäksi tapaukseen liittyen on takavarikoitu muita huumausaineita.

Viranomaisten mukaan organisaatiota on johdettu ulkomailta, ja sen toimintaan epäillään osallistuneen yli 15 henkilöä, joista useita on edelleen vangittuna.

Tiedotteen mukaan jutun pääepäiltynä on Espanjasta käsin toiminut suomalainen mies. Epäiltyjen joukossa on hänen lisäkseen sekä suomalaisia että muiden maiden kansalaisia. Useilla epäillyistä on Tullin mukaan rikollista menneisyyttä Suomessa.