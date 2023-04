Epäilty moninkertainen vitamiinivoro napattu Oulussa – suksiboksista löytyi yli 8 000 euron arvosta vitamiineja ja lisäravinteita

Suomalaisten myymäläketjujen myymälöistä on suunnitelmallisesti anastettu pääosin vitamiineja sekä muita luontaistuotteita. Tuotteita on anastettu pääasiassa kahdelta eri halpakauppaketjulta ympäri Suomea. Poliisi epäilee, että tuotteita on anastanut kaksi ulkomaalaistaustaista miestä vuoden 2022 ja kevään 2023 välillä usean Suomessa oleskelujakson aikana.

Saalista säilytettiin suksiboksissa

Poliisi epäilee kiinni jäänyttä miestä ja hänen tekijäkumppaniaan yhteensä 13 eri varkaudesta seitsemällä eri paikkakunnalla. Anastuksista on kirjattu rikosilmoituksia Haukiputaan lisäksi Oulussa, Nivalassa, Kalajoella, Ylivieskassa, Kauhajoella, Lapualla ja Somerolla. Poliisin tietoon tulleissa teoissa anastetun omaisuuden arvo on yhteensä 8 422 euroa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäillyt ovat lainanneet Etelä-Suomessa asuvalta mieheltä auton, jolla he ovat liikkuneet eri puolilla Suomea. Auton katolla on ollut suksiboksi, jossa on säilytetty anastettuja tuotteita. Poliisi takavarikoi autosta