Taulukauppiaiksi esittäytynyt puolalaiskaksikko vei vanhuksilta rahaa ja koruja – lähes kaikissa tapauksissa uhrin ovella oli rollaattori tai muu apuväline

Miehet otettiin kiinni Länsisatamassa Helsingissä

Rikossarjan tutkintavastuu keskitettiin Lapin poliisilaitokselle, jossa kokonaisuutta on tutkittu toukokuusta lähtien rikosnimikkeillä törkeä varkaus ja törkeän varkauden yritys.

– Kokonaisuuden tutkintaan on saatu apua poliisilaitoksilta ympäri maata. Aika nopeasti selvisi, että kaikkien tapausten tekijöiksi on syytä epäillä samaa mieskaksikkoa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Ijäs Lapin poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Epäillyt kohdistivat tekonsa vanhuksiin

Miltei kaikissa tapauksissa asianomistajien oven ulkopuolella on ollut nähtävissä rollaattori tai muu apuväline. Joissain tapauksissa on toisteltu sanaa Ukraina, jolla on viitattu Ukrainassa meneillään olevaan sotaan.