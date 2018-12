Epäillyt nuorten tyttöjen raiskaukset kuohuttavat suomalaisia: Poliisi toivoo ihmisten pitävän päänsä kylmänä: "Etteivät tartu oman käden oikeuteen"

Yhdeksän kiinni, osalla Suomen kansalaisuus

– Tässä on neljää eri kansallisuutta omaavia henkilöitä kiinniotettuna tutkintavankeudessa, ja heistä osalla on Suomen kansalaisuus. Osalla heistä on asia prosessissa vielä, osa on pakolaisstatuksella, kertoo tutkinnanjohtaja Kiiskinen.