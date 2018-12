"Rauhallinen Oulu muuttui vaaralliseksi" – Uutiset lasten epäillyistä raiskauksista järkyttivät syvästi paikallisia

– Olen huolissani! Rauhallinen Oulu on muuttunut vaaralliseksi, sanoo Risto Nummela.

Yhteensä yhdeksän miestä on nyt kiinniotettuna. He ovat houkutelleet nuoria tyttöjä muun musssa tupakalla ja alkoholilla tapaamisiin, jotka ovat saaneet synkän lopun.

"Ei tällaista saisi tapahtua"

Maarit Vartiainen on huolissaan siitä, mitä tapahtumista seuraa.

– Kyllä kantasuomalaisetkin osaavat näitä rikoksia tehdä. Nyt tapahtunut on tutkittava ja tuomittava. On muistettava sekin, että yksikään lapsi tai nuori ei ole vastuussa siitä, mitä on tapahtunut, sanoo Vartiainen.