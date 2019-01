Poliisi sai tiedon Roihuvuoren hyväksikäyttöepäilyistä hätäkeskuksesta – kaksi epäillyistä vapautettu

– Heidät kaikki otettiin kiinni, jotta voitiin varmistua siitä, mikä heidän osuutensa on epäiltyihin rikoksiin. Mitä vakavammasta rikosepäilystä on kysymys, sitä matalampi kynnys poliisilla on ottaa henkilöitä kiinni kuulustelujen ajaksi. Kaksi heistä on vapautettu, koska poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan heitä ei ole syytä epäillä rikoksista, tutkinnanjohtaja Saara Asmundela kommentoi Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.