Entinen Salkkarit-tähti tilittää blogissaan talousahdingostaan: työt pyyhkiytyivät kalenterista yhdessä päivässä ja sijoitusten arvo syöksyi rajuun alamäkeen

Maailmalla jylläävä koronapandemia on kuitenkin syössyt pörssit alamäkeen. Tämän on havainnut myös Hamid, joka kertoo blogissaan raadollisen rehellisesti koronakriisin vaikutuksista omaan talouteensa.

– Koronakriisi on iskenyt omaan talouteeni toden teolla. Olen hoitovapaalla ja teen puhuja- ja juontokeikkoja henkenipitimiksi. Kaikki kevään ja kesän esiintymiset peruuntuivat yhdessä päivässä ja muutama Instagramin puolelle sovittu kaupallinen yhteistyö niin ikään, Hamid kirjoittaa.

– Hyvän päivän varalle säästettyä puskuria on purettu jo pidempään. Lisäksi osakesalkkuni arvo laski pahimmillaan noin 40 prosenttia.

Hamid kertoo, että koronakriisi on aiheuttanut tunteiden vuoristoradan.

Alkujärkytyksen jälkeen Hamid ryhtyi toimeen ja kertoo, miten on minimoinut kulujaan muun muassa laittamalla asuntolainat lyhennysvapaalle. Säästökuuri on näkynyt myös ruokakaupassa.

– Toisin kuin vielä muutama kuukausi sitten, ovat idut ja avokadot jääneet kaupan hyllylle. Sen sijaan perunat, porkkanat ja muut huokeammat elintarvikkeet löytävät nykyään jääkaappiini helposti. Kotona nyhjääminen on vähentänyt myös impulsiivisia ostoja, kuten take away latteja, herkkusmoothieta ja ravintolaillallisia, hän vinkkaa.