Salkkareista poistuva Tiia Weckström kertoo lähtönsä taustoista

Salatuissa elämissä koittaa hyvästien aika, kun Aino poistuu sarjasta dramaattisten käänteiden päätteeksi. Ainoa alkuvuodesta 2023 esittänyt näyttelijä Tiia Weckström kertoo MTV Uutisille, että olisi mieluusti jatkanut sarjassa, mutta juonikuviot kuljettivat hahmon eteenpäin.

– Siellä oli juonikuvio, jossa hahmo lähti hyvässä saumassa Pihlajakadulta. Harmi se on, mutta siihen päädyttiin, hän sanoo.

Aino saapui viime vuoden alussa nähdyissä jaksoissa Yhdysvalloista takaisin Pihlajakadulle. Tuolloin hän kertoi heti kättelyssä menneensä naimisiin ja olevansa nykyään Aino Forss. Aino esitteli Pihlajakadun asukkaille samalla puolisonsa Valtter Forssin.

Myöhemmin katsojille paljastui Valtterin synkkä puoli. Hän huumasi vaimoaan ja kuvasi tätä salaa. Valtter löydettiin pian kuolleena majatalosta. Järkytys oli suuri, kun Aino paljasti Sampolle murhanneensa Valtterin. Peitetehtävässä ollut Miki on ollut Ainon jäljillä kuluvan kevään jaksoissa.

Weckström sanoo, että Aino on keittänyt itselleen aikamoisen sopan ja poistuu sarjasta ristiriitaisissa tunnelmissa.

– Samaan aikaan hän ei haluaisi lähteä, mutta hänen täytyy. Hän päätyy päätökseen itse, mutta on samalla haikeana, hän kertoo.

Weckström sanoo, että olisi ehdottomasti valmis palaamaan Salkkareihin vielä tulevaisuudessa, jos hänelle tarjoutuisi mahdollisuus.

Weckström kuvailee Salkkareiden olleen ihana työpaikka, jossa on mahtavia ihmisiä.

– He ovat olleet alusta asti tosi tsemppaavia. Tulin tänne tosi hektisessä vaiheessa ja hirveällä ryminällä, niin on ollut ihanaa, että ympärillä on ollut kollegoita, jotka ovat jaksaneet tukea ja kannustaa, hän kertoo.

– Koen, että koko Salkkarit-yhteisö on ottanut minut ihanasti vastaan, ja ikävä tulee, hän jatkaa.

Weckström on saanut Salkkarit-katsojilta palautetta laidasta laitaan. Joukossa on ollut ihania viestejä, jonka lisäksi hän on saanut katsojilta kauniita sanoja myös kasvokkain.

– On varmasti vaatinut totuttelua, että Ainona on uusi kasvo. Mutta huomasin, että ihmiset alkoivat tottua tosi nopeasti, ja tuli myös palautetta, että nyt ei näytä enää oudolta, että olet telkkarissa. Se on ollut tosi kivaa.

Tulevaisuudessa Weckström kuvailee ovien olevan auki. Hän on muuttanut Helsinkiin ja hakenut opiskelemaan näyttelemistä Lontooseen ja Espanjaan.

