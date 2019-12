Entinen kumppani vainosi Tiinaa ja pommitti viesteillä kuukausikaupalla, piina jatkui heti lähestymiskiellon päätyttyä – "Uhri joutuu maksamaan satasia siitä, että pääsee häiriköstä eroon vain määräajaksi"

Kaikki muuttui hetkessä

Vainoaminen sai terveyden reistailemaan

Lähestymiskiellon saaminen ei ole läpihuutojuttu

Vaikka Tiinalla oli selvää näyttöä siitä, että häntä on useita kuukausia häiritty mitä erilaisimmin keinoin, oikeudessa tilanne ei välttämättä olisi näyttäytynyt niin pahalta kuin se todellisuudessa oli.

– He sanoivat aluksi, että tämä on siinä rajalla, ja että on tuomarista kiinni, määrätäänkö lähestymiskieltoa vai ei, koska mies ei ollut vahingoittanut minua fyysisesti tai uhannut sillä, Tiina listaa.